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طريقة عمل سمك الماكريل

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الماكريل هو نوع من الأسماك البحرية التي تنتمي إلى عائلة الإسقمريات والتي تضم أكثر من 30 نوعا مختلفا من الأسماك، يعيش سمك الماكريل في المحيطين الأطلسي والهادئ .

قدمي لعائلتك السمك الماكريل، بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير السمك الماكريل

سمك ماكريل

بطاطس

طماطم

فلفل أخضر

ثوم

بصل

زيت

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ملح 

كمون

ليمون

طريقة تحضير السمك الماكريل

- قومي بتتبيل السمك، بالملح، والثوم والكمون والليمون.

- قطعي البطاطس والفلفل والطماطم حلقات.

- في طاجن رصي حلقات البطاطس، ثم السمك، وحلقات الفلفل والطماطم، وضيفي لهم الزيت وليمون وماء.

- اتركيه يغلي على نار متوسطة، ثم ادخليه الفرن حتى ينضج.

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