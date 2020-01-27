طريقة عمل سمك الماكريل

الماكريل هو نوع من الأسماك البحرية التي تنتمي إلى عائلة الإسقمريات والتي تضم أكثر من 30 نوعا مختلفا من الأسماك، يعيش سمك الماكريل في المحيطين الأطلسي والهادئ .

قدمي لعائلتك السمك الماكريل، بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير السمك الماكريل

سمك ماكريل

بطاطس

طماطم

فلفل أخضر

ثوم

بصل

زيت

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ملح

كمون

ليمون

طريقة تحضير السمك الماكريل

- قومي بتتبيل السمك، بالملح، والثوم والكمون والليمون.

- قطعي البطاطس والفلفل والطماطم حلقات.

- في طاجن رصي حلقات البطاطس، ثم السمك، وحلقات الفلفل والطماطم، وضيفي لهم الزيت وليمون وماء.

- اتركيه يغلي على نار متوسطة، ثم ادخليه الفرن حتى ينضج.