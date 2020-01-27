أكدت الفنانة زينة، أن العلاقة جيدة بين طليقها أحمد عز وطفليها، موضحةً: "هو مش بيقول مش عيالي، مشفتهوش في محكمة بيقول الكلام ده مع عياله مبيعملش كده، مشكلته معايا أنا، لكن مش زعلان من ولاده علاقتهم كويسة بأبوهم".
وأضافت "زينة"، خلال حوارها في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "Mbc مصر"، أنه دائمًا ما يمنع طفليها من السفر حتى يضايقها، لكنه في نفس الوقت لا يسيئ لهما: "علاقته بيهم كويسة الحمد لله".
وتابعت أنه يريد الانتقام منها، "بيقول مش هسيبها ولو مت مصطفى أخويا مش هيسيبها، ولو مات عياله مش هيسيبوها، إحنا عايشين في ذئاب الجبل؟".
وأردفت: "أنا جبتلك أكتر حاجة بتحبها في حياتك، ولما تموت مين هيعملك صدقة جارية غير عيالك؟، الجمهور؟، كبيرهم هيقولوا الله يرحمه".
وأكدت: "أكتر واحدة كنت بحب أحمد زكي، ولما بعمل صدقة جارية بعمل لأبويا، وبختم القرآن لأبويا وعلى أحمد زكي، آخري بقرأ الفاتحة".
كانت هذه تفاصيل خبر زينة: "علاقة أحمد عز بأولاده كويسة.. مبيقولش والله ما عيالي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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