زينة: عز استخرج شهادة ميلاد الأولاد بعد أسبوع عن طريق الإيميل

تحدثت الفنانة زينة، عن الصعوبات التي واجهتها في الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما أنجبت توأميها من الفنان أحمد عز.

وقالت "زينة"، خلال حوارها في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "Mbc مصر": "مكنتش عاوزة أمشي من قدام ولادي والدكاترة افتكروني مجنونة، كنت قاعدة على كرسي والولدين قدامي والغرفة اللي فيها الحضانات، الناس بتفضى وتمشي وبيحتفلوا، وبشوف حاجات غريبة الولد ومراته، وواحدة شعرها أكرت وسودة وجوزها أبيض قاعد تحت رجلها".

وأضافت أن المستشفى كانت تريد أخذ طفليها منها، لأن الإدارة اعتقدت أنها أصيبت بالجنون، "افتكروني مجنونة مش عاوزة استحمى ولا أغير على الجرح ولا آكل، وأنا برضع"، مشيرةً إلى أن أحمد عز استخرج شهادة الطفلين بعد ولادتهما بأسبوع في أمريكا عن طريق الإيميل.

وأكدت أنها لم تكن تفكر في إيذائه، لكنه كان يعتقد ذلك، ظنًا منه أنها تعلم ما يكنه لها، "مخي مكانش مستوعب أد إيه هموت على ولادي وهم ولاده، كان بيخطط لحاجات مكنتش عارفاها، أخوه قالي إني كنت هأذيه، قالي لو جه مش هوريه الأسفلت، عشان كانوا عارفين هو هيعمل إيه، وكانوا فاهمين إني فاهمة وهبلغ عنه، لكن أنا مكنتش فاهمة حاجة".