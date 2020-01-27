تحتاج السيدات لاستغلال الخضروات التي لا يفضلها أبناؤهم من خلال تقديمها في أطباق جديدة حتى تحفزهم على تناولها، ولذلك يمكنك تقديم بان كيك الكوسة على طريقة الشيف أماني رفعت. لهواة "الدايت".. طريقة عمل كيك الشوفان بالشكولاتة مقادير بان كيك الكوسة 1 وربع كيلو كوسة مبشورة ملح ربع كوب دقيق ربع كوب جبنة بارميزان 2 فص ثوم مفروم بيضة كبيرة ملح فلفل Advertisements 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون الزينة ساور كريم شرائح بصل أخضر طريقة تحضير بان كيك الكوسة تبلي الكوسة بالملح واتركيها لمدة 10 دقائق ثم اعصريها جيدا لتتخلصي من الماء وفي وعاء كبير اخلطي الكوسة والدقيق والجبنة البارميزان والثوم والبيض مع ملح وفلفل سخني زيت الزيتون ثم ضعي ملعقة كبيرة من الخليط واقلبيها على الجهتين حتى تحصلي على اللون البني وكرري مع باقي الخليط وقدميها ساخنة مع إضافة الساور كريم على الوجه

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