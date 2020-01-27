صور.. الوجه "البيتوتي" لميريام فارس: طبيخ وخبيز

أنيقة ورشيقة، وفنانة من الدرجة الأولى، عرفت ميريام فارس بكونها واحدة من الفنانات اللائي تتمتعن بشعبية رائعة، ومعروفة باهتمامها بملابسها، وشعرها، ولكن لميريام فارس وجه آخر "بيتوتي"، مثل كل الفتيات من نفس جيلها ويرتبطن بالمطبخ وتربية الأطفال.

وبدأت ميريام فارس في مشاركة جمهورها ومتابعيها لحظاتها عبر "السوشيال ميديا"، وخاصة موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بصور من طبخها ونشاطها في البيت، ورغم أن السخرية تلاحقها دوما عندما تنشر صورا من أكلاتها إلا أنها تداوم على نشر تلك اللحظات الخاصة.

طبخ الدجاج والأرز

أخبرت ميريام فارس جمهورها أنها على وشك طهي وجبة من الأرز والدجاج، ورغم السخرية التي تعرضت لها بسبب أخطاءها الإملائية إلا أنها استمرت في نشر خطوات طبخها، وكتبت في البداية، "I’m gonna cook رد على دجاج today which me luck".

وجاءت السخرية من ميريام على النحو التالي، "إذا طبخك مثل كتابتك بالعربي، ممكن الدجاجة بالآخر تكون بعدها عايشة"، و"البقاء لله في العربي وفي الإنجليزي"، و"أصعب أكله الرد على دجاج".

ورغم ذلك شاركت جمهورها بصورة الطبخة، وكذلك مراحل إعدادها، حيث نشرت صورة طبق الأزر على الدجاج، وهو أيضا أثار بعض السخرية، "الرز معجن، المكسرات بدها قلي، البصل ما إلو داعي إلا للمشاوي الدجاج، يستحب من الفخذ و ليس الصدر"، و"هو ده الرد بقى؟"، و"بيمشي الحال بلا رز بسمتي، ما عارفة تبخر الرز".

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ميريام تخبز الكيك

وتساءلت ميريام في تغريدة، لماذا لا أخبز الكيك؟، وشاركت جمهورها لصور من الخبيز، ووضع الدقيق على الكاكاو في قدر كبير لتبدأ عملية العجن.

وتفاعل معها متابعيها عبر الإعجابات والتعليقات بخبزها، وكان من بينها، "احلى من يطبخ كيك"، و"ما شاء الله بقينا بنطبخ ونعمل كيك"، و"ربنا يستر".

دقائق قليلة وشاركت ميريام بفيديو من "الفرن"، حيث أعدت الكيك، ليظهر وجه ميريام فارس "سيدة المنزل" بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي.