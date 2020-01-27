أبرزهن دينا الشربيني وشيرين رضا.. 5 فنانات تألقن بجاكيت عمرو دياب الشهير

إطلالة الفنانة دينا الشربيني بصحبة الفنان عمرو دياب في دبي خطفت الأنظار، لتشابه الـ"جاكيت" الذي ارتدته بآخر ارتداه "الهضبة" خلال بطولته فيلم "آيس كريم في جليم"، الذي عرض منذ 27 عاما، وسط إعجاب رواد موقع التواصل الاجتماعي بمظهرها وأزيائها.

تلك السترة قاتمة اللون، تُعرف بـcow leather jacket أو "جاكيت الكاو بوي"، يتميز بأنه أسود، ومصنوع من الجلد.

ولم تكن "الشربيني" هي أول من ظهرت بتلك السترة، حيث سبقتها عدد من الفنانات، يرصدهن "هن":

شيرين رضا

ارتدت الفنانة شيرين رضا الـ"جاكيت" نفسه، خلال استضافتها في برنامج "أنا وأنا" مع الإعلامية سمر يسري، عبر قناة "أون أي"، في ديسمبر 2017.

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إليسا

في مارس 2018، ظهرت الفنانة اللبنانية وعضو لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب "ذا فويس" إليسا، بالجاكيت نفسه، مع "توب" فاتح اللون، وبنطلون ضيق، خلال تدريب فريقها على الأغاني التي تنافسوا بها في مرحلة المواجهة.

ميار ومي الغيطي

خضعت الفنانتان الشقيقتان ميار ومي الغيطي لجلسة تصوير في فبراير 2019، التي نشرتها "مي" عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وأطلت خلاله الشقيقتان بتصميمان متقاربان لـ"جاكيت كاوبوي"، ويشبهان ما تألق به "الهضبة" في "آيس كريم في جليم".

يشار إلى أنه يتراوح سعر تلك السترة بين 400 و1300 دولار، ما يعادل ما بين 6300 و20 ألف جنيه مصري، وفقا لما ذكره موقع global rakuten.