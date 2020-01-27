زينة: كنت أثق في أحمد عز ثقة عمياء.. "كان يستاهلها لأنه كويس جدا"

قالت الفنانة زينة، إنها أحبت أحمد عز لمدة 10 سنوات قبل الارتباط به، قبل فيلم "الشبح" الذي جمعهما معًا، موضحة أن خلال تلك السنوات افترقا وعادا لبعضهما أكثر من مرة، "كنا نسيب بعض بالـ6 شهور وأحيانًا 10 شهور، بس كان بيرجع يلاقيني، مش عشان قاعدة مستنياه، لأ علشان مش سهل أني أعرف حد كده على طول".

وأضافت "زينة"، خلال حوارها في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "الحكاية"، أنها كانت لديها ثقة عمياء في أحمد عز، "وهو كان يستاهل ذلك في هذا الوقت، كان كويس أوي معايا".

ووجهت حديثها للإعلامي عمرو أديب: "أنت ليه بتجرني للأزمة دي، أنا مش بحب اتكلم عن حاجة من دي، حياتي الشخصية مش تخص حد غيري".

وتابعت: "الحقائق الأساسية اني اتجوزت الراجل ده وسافرنا على أمريكا يوم 1-3-2013 عرفت أني حامل، وولدت في نفس العام في شهر 10، كنا عايشين حياة طبيعية في بيت واحد وزملائنا بييجوا ونعزمهم عندنا عادي، بس أنا مش رضيت أقول ده في العلن، ومش هروح أكتب في الجرايد، لأني كنت هقلل من نفسي، هو راجل مش عاوز يعلن عن علاقة زواجي بيه، هروح أنا أعمل كده".