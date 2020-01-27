الشخصية الرئيسية في محاكمته.. من هي السفيرة التي طالب ترامب بالتخلص منها

وسط اهتمام عالمي بمحاكمة عزل ترامب، كشف تسجيل فيديو للرئيس الأمريكي وهو يطلب بإقالة سفيرة الولايات المتحدة لدى أوكرانيا السفيرة ماري يوفانوفيتش، وهي الشخصية الرئيسية في المحاكمة الجارية لعزل الرئيس.

وتم تسجيل اللقطات خلال عشاء لمتبرعين في إطار الحملة الانتخابية في أبريل 2018 بأحد الفنادق، وقال خلاله ترامب: "تخلصوا منها!"، مخاطبا على ما يبدو أحد مساعديه على مائدة عشاء.

ويضيف "أخرجها غدا، لا يهمني، أخرجها غدا، أخرجها، هل توافق؟ افعل ذلك"، حسب ما نشرته "إيه بي سي نيوز".

و"ماري" هي دبلوماسية أمريكية وعضو في الرتب العليا في وزارة الخارجية الأمريكية، وعملت في العديد من وظائف وزارة الخارجية بما في ذلك كبير المستشارين لوكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية (2004-2005) .

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شغلت منصب سفير الولايات المتحدة في قيرجيزستان (2005-2008 وسفير الولايات المتحدة في أرمينيا (2008-2011)، ونائب الوزير الأول المساعد لمكتب الشؤون الأوروبية والأوروبية الآسيوية (2012-2013) ، وسفير لدى أوكرانيا (2016-2019).

وعرفت "يوفانوفيتش" في الأوساط الدبلوماسية بسبب سلوكها الذي وصف بـ المحترم، كما أنها عرف عنها العناية في تمثيل كل من الإدارات الجمهورية والديموقراطية.

كانت "يوفانوفيتش" تحظى بالاحترام داخل مجتمع الأمن القومي لجهودها الرامية إلى تشجيع أوكرانيا على مواجهة الفساد، وسعت خلال فترة ولايتها إلى تعزيز المكتب الوطني الأوكراني لمكافحة الفساد، الذي تم إنشاءه لدعم الجهود المبذولة لمكافحة الفساد في أوكرانيا؛ هذه الجهود أكسبت يوفانوفيتش بعض الأعداء داخل البلاد.

يذكر أن يوفانوفيتش دبلوماسية تم سحبها بشكل مفاجىء من كييف بتوجيهات شخصية من الرئيس ترامب وقد اتخذ هذا القرار بعد حملة استمرت لعدة أشهر ضد السفيرة السابقة بقيادة محاميه رودي جولياني وآخرين.