زينة: "مرفعتش قضية إثبات نسب ضد أحمد عز.. هو اللي اتهمني بالتزوير"

أكدت الفنانة زينة أنها لم ترفع قضية إثبات نسب ضد طليقها الفنان أحمد عز، مشيرةً إلى أنها لم تكن في حاجة لها لأنها تمتلك شهادة ميلاد الطفلين اللتين تحتويان على اسمه، ومن ثم فإن هذا يعد إثباتًا على اعترافه بهما.

وأضافت "زينة"، خلال حوارها في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "Mbc مصر": "أنا مرفعتش قضية إثبات نسب، كنت بسمع كلام على نفسي مبقتش مصدقاه، هو اللي كان بيعمل كده ورفع ضدي قضية تزوير، مش متخيلة اللي عمله".

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وتابعت، أنه بعدما رفع قضية ضدها اتهمها فيها بتزوير الأوراق الخاصة بالطفلين حصلت على مكاسب، وباتت تمتلك أوراقًا لم تكن تستطيع الحصول عليها من قبل.

وأردفت: "وكيل النيابة كان بيمشيني عشان عيالي مع إن المفروض كنت أبات، ولما اتهمني بالتزوير تحولت لجنائي، وحققوا في المستشفى وإيميلات المستشفى والقنصلية وكل حاجة وقفلوا التحقيق ضدي".

وأشارت إلى أنها طلبت من النيابة إلغاء قرار حفظ التحقيقات ضدها، بسبب حصولها على المكاسب، لكن النيابة رفضت، "قالولي إحنا مش تحت أمركم روحي المحكمة".