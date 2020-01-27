خبير سلوك: الخلافات الزوجية تتسبب في اضطرابات نفسية للأطفال

قال الدكتور طارق إلياس خبير العلوم السلوكية، إن مبدأ التدخل في حياة الزوجين لابد أن يكون أخر الإختيارات التي يلجأ لها الزوجين لحل مشاكلهم، وذلك لأسباب عديدة لأن الأهل دائما ليسوا في حالة حياد ومرتبطين نفسيا بأولادهم، لافتا إلي أنه في حالة تحيز أم الفتاة لزوجها أو العكس يعد شكل من أشكال الضغط عليهم لمسايرة الحياة.

وأضاف إلياس، خلال حواره مع الإعلامية آية جمال الدين، في برنامج "8 الصبح"، المذاع على فضائية Dmc، أن الأب والأم قبل ذلك كانوا بيكبروا دماغهم من المشكلات، لكن الشباب هذه الأيام أكثر حماس بسبب جملة أو موقف من الممكن أن تخلق بينهم المشكلات، فضلا عن أن السوشيال ميديا جعلت لغة الحوار أكثر حدة بين الزوجين.

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وتابع خبير العلوم السلوكية، أن تدخل الأب والأم في حياة الزوجين لكي تسير الحياة بينهم بدون مشاكل، وأنه إذا لازم التدخل يكون في حالة ضرب الزوج لزوجته أو إذا كان الزوج يحتجز زوجته قصرا وفي تلك الحالة يجب على الطرفين الإنحياز للطرف الصحيح.

وأكد إلياس، أن في حالة تدخل الأهل في مشاكل الزوجين وعدم إستطاعتهم حلها يكون الأمر منتهيا بينهم، مشيرا إلي أن التعصب أمام الأطفال يخلق لديهم حدوث إضطراب نفسي سينتج عنه الكثير من المساؤي مع الوقت.