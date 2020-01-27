زينة عن أول تعليق من أحمد عز بعد وضعها: "مبروك.. تعالي نعمل DNA"

قالت الفنانة زينة، إنها وضعت مولوديها في الشهر السابع من الحمل ولم يكن أحمد عز بجانبها، خلال تلك الفترة، حيث إن والده كان مريض جدا، "والده توفى بعد ما ولدت على طول، واتفقت معاه أنه ييجي يدفع مصاريف الولادة ومصاريف المستشفى".

وأضافت زينة، خلال حوارها في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "MBC مصر": "مرضيش ييجي أمريكا علشان يدفع فلوس المستشفى ومصاريف الولادة، وأنا زي ما قولتلك يا عمرو، إني أنا تحملت المسؤولية كاملة، حتى بعد الولادة، من واحدة كانت مهووسة بشراء الملابس من إنجلترا إلى واحدة تانية خالص تتدخر أموالها من أجل أبنائها".

وتابعت: "بقيت اشتري ملابس للأعمال بس، وكل فيلم أجيب هدوم من فلوس الفيلم، ومش بتخن ولو تخنت بخس علشان الهدوم تنفع لي".

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وأوضحت أن طليقها خيرها بين الجلوس في أمريكا ويقوم بزيارتها كل 3 أشهر وينفق عليها بدل من تطور الوضع، "قالي لو قدرت هجيلكم شهرين أو ثلاثة هجيلكم، ده كله علشان المعجبات، أنا وافقت، فاكرة إني هعيش في أمريكا وهنبسط بقى، وأقول الله".

وتابعت: "إحنا في بلد ناكل ترابها بمعلقة مش بس نبوس الأرض والتراب، أحمد عز لقيته بيقول لي قبل الولادة أنا قدامي 10 أيام وهاجي عشان عندي شغل، أختي راحت اشترت له تذكرة طيران عشان ييجي يطمن عليا عشان كنت تعبانة أوي، بس مرضيش، وقالي إنه اتفق معايا إن الولادة تبقى يوم 28-11-2013 مش في شهر 10".

وأردفت ساخرة: "قولتله تحب أموت يعني، هو ده بمزاجي، أموت اللي في بطني يعني عشان ترتاح وفي داهية اللي في بطني يعني، ربنا عاوز كده، أول ما ولدت قالي مبروك، تعالي بقى نعمل الـDNA".