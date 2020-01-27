الفنانة زينة عن لحظة معرفة أحمد عز بحملها: "فرح وبعدين طلب مني أنزل الجنين"

قالت الفنانة زينة، إن طليقها أحمد عز كان سعيدا للغاية فور علمه بحملها، "كان فرحان جدا، وبعد شوية قالي طب ممكن نستنى شوية في موضوع الخلفة ونسقط الجنين، وبعدها بيومين يقولي لأ حرام وأنا معلمش حاجة حرام، وشوية يرجع في كلامه تاني"، موضحة أنها كانت اتخذت قرارها مبكرًا بعدم إجهاض حملها.

وأضافت "زينة"، خلال حوارها في برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض عبر شاشة "MBC مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب، أن قرار الإنجاب في الولايات المتحدة الأمريكية كان رأي أحمد عز.

وتابع: "روحنا أمريكا وبعدين سابني وقالي أبويا تعبان، كنت أنا في أواخر الشهر الخامس، بس مرحش لأبوه، راح حتة اسمها ميامي، أنا افتكرتها ميامي اللي في إسكندرية، وفيه صورة نزلت ليه مع واحدة إنت ممكن تكون تعرفها يا عمرو، بس مش عاوز أقول اسمها".

وأشارت إلى أن العلاقة بينهما لم تتعقد في تلك اللحظة، فقد كانت معقدة منذ بدء شهر حملها الثالث، وأنها استسلمت ووافقت على الانفصال، "لكن بعد الولادة، ورفضت أموت ولادي، أنا عمري ما أعمل حاجة زي كده أبدا، دي مستحيل، أنا معملش حاجة غلط، ربنا يعمل فيا إيه".