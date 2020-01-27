زينة عن أحمد عز: بني آدم كويس.. مش بيسيب فرض وعمل حج وعمرة

قالت الفنانة زينة، إنها سافرت بعد حفل زفافها من الفنان أحمد عز في بيت شقيقتها بحضور عدد كبير من أصدقائه وصديقاتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل توثيق الزواج في القنصلية المصرية في أمريكا، موضحة أن قرار عدم إخبار وسائل الإعلام بزواجهما كان قرارًا من عز.

وأوضحت زينة، خلال حوارها في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "MBC مصر"، أنها تركت كل أعمالها وسافرت مع عز لأمريكا، ولكن فوجئت به يطالبها بإعلان اعتزالها العمل الفني، "أنا مكنتش مالية إيدي منه للدرجة اللي تخليني أطلع أعلن اعتزالي للفن، قولتله ما أنا خلاص كده كده مش شغالة وقاعدة أعلن اعتزالي ليه بقى".

وأشار إلى أنها طلبت منه أن تذهب معه إلى القنصلية من أجل توثيق عقد زواجهما، ولكن رد عليها "أنا هروح لوحدي، عشان فيه ناس ممكن تشوفنا وتقول أحمد عز وزينة وممكن الموضوع يتعرف، كنا لسه متجوزين قبل ما أعرف إني حامل، رجع قالي أنه عمل توثيق للزواج في أمريكا، ورجعنا على مصر كويسين، أحمد عز مش بنى آدم وحش، عشان أشك فيه".

وتابعت: "أحمد عز عمل حج وعمرة ومش بيسيب فرض، وبنى آدم كويس، ومش سألته على الوثيقة عشان مش بتطلع في وقتها".