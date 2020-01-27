زينة عن فترة زواجها من أحمد عز: كنت في مغارة وخرجت لاقيت في وشي التتار

تحدثت الفنانة زينة، عن أصعب فترات حياتها، وهي فترة زواجها من أحمد عز، حيث ذكرت أن السبع سنوات الماضية شعرت وكأنها دخلت مغارة ورغم كون تلك المغارة مليئة بالألماظ إلا أنها حاولت تخرج منها، "لما خرجت لاقيت التتار في وشي، أنا اتحاربت لمدة 7 سنوات من كل ناحية، ومن كل حته، حياة صعبة أوي، كنت ماشية بطولي وشايله على ظهري كتير".

وأضافت "زينة"، خلال حوارها في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "mbc مصر"، أنها تعرضت لظلم لم يتخيله أي شخص، كما ذكرت أنها أمس استيقظت من النوم وكان التليفزيون يعرض لقطات من أسر الشهداء وزوجاتهم يتحدثون عن الشهداء، الساعة الثالثة فجرًا، "حاجة تقطع القلب، الرئيس كان بيسلمهم دروع ويستقبلهم أنا عيطت وزعلت عليهم أوي وحسيت إني تافهة".

وتابعت: "حسيت إني تافهة وهابلة قدام أمهات وزوجهات الشهداء، بس فجأة فوقت لاقيت نفسي عشت حياة أصعب منهم، وإني مش تافهة، الناس اللي ماتت دي طول العمر هنفضل نضرب لهم تعظيم سلام وفخورين بيهم، ضحوا بنفسهم من أجل الوطن، دول الناس الرجالة بجد مش هزار، وسايبين وراهم ذكرى حلوة".