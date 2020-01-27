قالت الفنانة زينة، إنها لم تسمح لنفسها بالحديث عن زواجها بالفنان أحمد عز، أو الحديث عن خصوصيتها على الهواء أمام العلن، وكانت تتلقى الصدمات والظلم بكل صمت: "أنا شخصية مش مهمة، وحياتي ومشاكلي تخصني أنا، لا طلعت معاك يا عمرو قولت الحقوني ولا هاتولي حقي".
وأضافت زينة، خلال حوارها في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "إم بي سي مصر": "أنا بحترم نفسي جدا ونفسي غالية وعزيزة وعندي كرامة مش بقبل حد يجرحني وبعدين مش بقبل أني أكون تقيلة على حد".
وتابعت باكية: "أنا من كتر الزعل كنت بخاف أنام ومقومش، بخاف عشان عندي ولاد، مش بقدر أتخيل إني بعيدة عنهم، شوفت أيام صعبة أوي ومش اشتكيت، أنا اللي كان بيتقال كان وحش أوي مش يخصني من قريب أو بعيد، أنا اتجوزت أحمد عز يوم 15 يونيو 2012 زواج في حفلة كبيرة في بيت أختي زوج أختي وحضرها ناس كتير أصحابنا".
كانت هذه تفاصيل خبر زينة تبكي على الهواء: من كتر الزعل على ولادي كنت بخاف أنام ومصحاش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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