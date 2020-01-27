يتفاعل مع الأدوية.. إليك أضرار تناول فيتامين ك دون استشارة الطبيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - أمنية قلاوون:
على الرغم من الفوائد التي يقدمها فيتامين ك لجسم الإنسان، ولكن قد تتحول قيمته الغذائية إلى أضرار وخيمة عندما يتفاعل مع الأدوية، الأمر الذي يتطلب منا استشارة الطبيب المختص قبل الشروع في تناول مكملاته الغذائية، خاصةً في حالة الحصول على عقاقير أخرى.
في التقرير التالي، يستعرض "الكونسلتو" مخاطر تفاعل فيتامين ك مع الأدوية، وفقًا لوزارة الصحة الأمريكية، وموقع "Medical news today". "Webmd"... للمزيد اضغط هنا
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