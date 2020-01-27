قالت الفنانة زينة، إنها سعيدة للغاية لمشاركتها في فيلم "الفلوس" بطولة الفنان تامر حسني وخالد الصاوي، حيث ذكرت أن سعيد الماروق مخرج الفيلم شخصية كبيرة و"عينة حلوة"، واصفًة إياه بـفنان لديه إحساس فظيع ولدية مهارة بالغة في صناعة الإخراج خاصة في مشاهد الأكشن ولا يختلف عن الأكشن التي يحتويها الأفلام العالمية.
وأضافت "زينة"، خلال حوارها في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "Mbc مصر"، أنها كانت ترغب في العمل مع المخرج سعيد الماروق منذ فترة طويلة، "مطلع لبنان ومصر حلوة في الفيلم، ولو كان المستوى بتاع الفيلم أقل من الطبقة المتوسطة برضوا هيطعلها حلوة عشان عينه حلوة وشغله في الكليبات خلاه أفضل في ده".
وعن حركات الأكشن داخل الفيلم، قالت: "أنا كنت بلعب رياضات عنيفة وأنا صغيرة زي الجودو وكرة قدم وسباحة وبطلت السباحة في الثانوية العامة"، موضحة أن الفيلم يجعل عقل المشاهد منشغل دائما، "كل ما يروح في ناحية ريتم الفيلم يوديه ناحية تانية خالص".
كانت هذه تفاصيل خبر جودو وكرة قدم.. زينة: كنت أمارس رياضات عنيفة منذ صغري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.