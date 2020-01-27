جودو وكرة قدم.. زينة: كنت أمارس رياضات عنيفة منذ صغري

قالت الفنانة زينة، إنها سعيدة للغاية لمشاركتها في فيلم "الفلوس" بطولة الفنان تامر حسني وخالد الصاوي، حيث ذكرت أن سعيد الماروق مخرج الفيلم شخصية كبيرة و"عينة حلوة"، واصفًة إياه بـفنان لديه إحساس فظيع ولدية مهارة بالغة في صناعة الإخراج خاصة في مشاهد الأكشن ولا يختلف عن الأكشن التي يحتويها الأفلام العالمية.

وأضافت "زينة"، خلال حوارها في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "Mbc مصر"، أنها كانت ترغب في العمل مع المخرج سعيد الماروق منذ فترة طويلة، "مطلع لبنان ومصر حلوة في الفيلم، ولو كان المستوى بتاع الفيلم أقل من الطبقة المتوسطة برضوا هيطعلها حلوة عشان عينه حلوة وشغله في الكليبات خلاه أفضل في ده".

وعن حركات الأكشن داخل الفيلم، قالت: "أنا كنت بلعب رياضات عنيفة وأنا صغيرة زي الجودو وكرة قدم وسباحة وبطلت السباحة في الثانوية العامة"، موضحة أن الفيلم يجعل عقل المشاهد منشغل دائما، "كل ما يروح في ناحية ريتم الفيلم يوديه ناحية تانية خالص".