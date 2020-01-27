الكاجو له مذاق حلو ومالح، ويعتبر مصدرا ممتازا للعديد من الفيتامينات والمعادن، فهو ينمو على أشجار جوز الكاجو، وموطنها في مناطق المناخات شبه الاستوائية.

ويستعرض التقرير التالي فوائد الكاجو الصحية بحسب موقع "هيلث لاين".

يحتوي على كثير من الفيتامينات

على الرغم من أن الكاجو هو أحد المكسرات التي تحتوي على ألياف قليلة الكربوهيدرات، فهو غني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.

وتشمل هذه الفيتامينات E و K و B-6، مع المعادن مثل النحاس والفسفور والزنك والمجنيسيوم والحديد والسيلينيوم، وكلها مهمة جدًا لمجموعة متنوعة من الوظائف الجسدية.

صحة القلب

تظهر الأبحاث أن تناول المزيد من المكسرات، مثل الكاجو، يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، قد يحدث هذا عن طريق خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول في الدم.

ووفقا لإحدى الدراسات، يخفض الكاجو ضغط الدم ويرفع مستويات الكوليسترول "الجيد".

بعض الفيتامينات والمعادن في الكاجو، مثل البوتاسيوم والفيتامينات E و B-6 ، وحمض الفوليك، تساعد أيضًا في مكافحة أمراض القلب.

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يحسن صحة الدم

يعمل النحاس والحديد في الكاجو معًا لمساعدة الجسم في تكوين خلايا الدم الحمراء، وهذا بدوره يحافظ على صحة الأوعية الدموية والأعصاب والعظام وتجعل الجهاز المناعي يعمل بشكل صحيح.

جيد لصحة العين

لقد سمعنا جميعًا أن الجزر جيد لعينيك، ولكن قد يكون من المفاجئ أن يكون الكاجو أيضًا.

يحتوي الكاجو على مستويات عالية من اللوتين وزياكسانثين، والتي تعمل كمضادات للأكسدة، عند استهلاكها يوميًا، يمكن لهذه المركبات المضادة للأكسدة حماية العينين من نوع الضرر الذي يمكن أن يؤدي إلى العمى كلما تقدمنا ​​في السن.

يمكن أن تساعد أيضا في تقليل خطر إعتام عدسة العين.

فقدان الوزن

وفقا لأبحاث هارفارد، فإن تناول حصتين من الكاجو يوميًا مفيد في مكافحة أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والسرطان.

غني بالدهون الجيدة

يحتوي الكاجو على الكثير من الفيتامينات والمواد المغذية، ولكنه يحتوي أيضًا على الكثير من الدهون.

الدهون في الكاجو عبارة عن دهون "جيدة"، والتي يُعتقد أنها تساعد في منع الإصابة بأمراض القلب وتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

تساعد الدهون أيضًا على الشعور بالرضا والمساعدة في إدارة الوزن.