الامارات | 44 ألف زائر لـ «مهرجان العائلة» في الشامخة

شكرا لقرائتكم خبر عن 44 ألف زائر لـ «مهرجان العائلة» في الشامخة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح مهرجان العائلة الترفيهي في مدينة الشامخة بأبوظبي في اجتذاب أكثر من 44 ألف زائر، خلال الفعاليات التي تواصلت خلال الفترة من 23 - 25 يناير الجاري.

وتضمن المهرجان الذي نظمته بلدية مدينة أبوظبي، من خلال مركز الوثبة، الكثير من الفعاليات المتنوعة التي خصصت للكبار والصغار من أفراد العائلة، منها السوق الشعبية، ومنطقة ألعاب الأطفال وحفلات ومسابقات مسرح المهرجان، بالإضافة إلى العروض الترفيهية المتنوعة، والأهازيج الشعبية لفرقة العيالة الشعبية، والمسابقات والألعاب الإلكترونية، والشخصيات البهلوانية التي جابت أرجاء المهرجان لرسم الابتسامة على وجوه الأطفال بشكل خاص، والزوار عموماً، بالإضافة إلى الألعاب النارية التي أضاءت سماء الشامخة طوال المهرجان الذي لاقى حضوراً جماهيرياً كبيراً تجاوز 44 ألفاً و600 زائر.

وقدمت السوق الشعبية ضمن مهرجان العائلة مجموعة كبيرة من المنتجات اليدوية والأكلات الشعبية التي تحاكي التراث الإماراتي، وذلك عبر العديد من المحال التي شيدتها البلدية بمنطقة المهرجان ومنحتها بالمجان إلى الأسر الإماراتية المنتجة دعماً لها من أجل تطوير مشروعاتها.

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واستمتع الزوار بفعاليات مسرح المهرجان، ومن بينها حفل غنائي للفنان الإماراتي حربي العامري مساء يوم الخميس الماضي، وحفل آخر للفنان الإماراتي محمد المنهالي مساء يوم الجمعة الماضي، بالإضافة إلى الفقرات والمسابقات الجماهيرية التي شهدت مشاركات كبيرة من الزوار، خصوصاً من طلبة المدارس.

واستقبلت منطقة الألعاب آلاف الأطفال الذين حضروا مع عائلاتهم من أجل الاستمتاع بالألعاب التي قدمها المهرجان مجاناً، إذ وفر باقة كبيرة ومتنوعة من الألعاب وفقاً لأفضل مستويات الأمن والسلامة، والتي استمتع بها الأطفال في بيئة مثالية آمنة.

الفعاليات المتنوعة رسمت البهجة على وجوه الكبار والصغار.