الامارات | 90 واعداً يتنافسون على جوائز «الخيال الإبداعي»

شكرا لقرائتكم خبر عن 90 واعداً يتنافسون على جوائز «الخيال الإبداعي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسلم المجلس الإماراتي لكتب اليافعين أكثر من ٩٠ مشاركة ضمن فئتي الكتابة الإبداعية والكتاب الصامت للدورة الثالثة من مسابقة «الخيال الإبداعي»، التي أطلقتها حملة «اقرأ، احلم، ابتكر» التابعة للمجلس، وخُصصت للأطفال واليافعين من عمر ستة أعوام إلى 18 عاماً، بهدف تشجيعهم على إطلاق العنان لمخيلتهم، والإبداع في مجال كتابة أو رسم القصص الإبداعية. وسيعلن عن أسماء الفائزين خلال فعاليات الدورة الـ12 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، الذي سينظم في الفترة ما بين الثامن والـ18 أبريل المقبل في «إكسبو الشارقة»، إذ رصدت اللجنة المنظمة للمسابقة جوائز تقدر قيمتها الإجمالية بـ9000 درهم، يذهب 5000 منها إلى صاحب المركز الأول، و3000 درهم لصاحب المركز الثاني، و1000 درهم للفائز بالمركز الثالث.

وقالت تنفيذي العلاقات العامة بالمجلس الإماراتي لكتب اليافعين، ميرة النقبي: «نهدف من خلال المسابقة إلى تشجيع الأطفال واليافعين على التفكير والتخيل والتعبير عن أفكارهم بصورة جمالية، إلى جانب تحفيزهم على مشاركة ما يفكرون به مع غيرهم، فإطلاق العنان للمخيلة والتعبير عنها بالرسم والكتابة، يلعب دوراً مهماً في بناء الشخصية الاجتماعية السوية والإسهام في بناء بلدها وتطورها». وأضافت النقبي: «في الدورة الجديدة من الجائزة التي تحتفي بتتويج الشارقة العاصمة العالمية للكتاب 2019، استحدثنا فئة (الكتاب الصامت)، لتعريف الأجيال الجديدة بهذا النوع من الكتب، واستقبلنا أعمالاً لافتة تعبّر عن توجهات الجائزة في توسيع مجال التعبير والإبداع أمام الطلبة بمختلف الوسائل، والاستفادة من الكتب الصامتة في تجاوز حاجز اللغة، والتعرف إلى ثقافات العالم». وتخصص المسابقة للفائزين إلى جانب الجوائز النقدية، هدية تضم مجموعة من الكتب القيمة والقصص المختارة، وشهادة تقدير، فضلاً عن عرض أعمالهم في الموقع الإلكتروني الخاص بالحملة، فيما يحظى الفائز بالمركز الأول بفرصة الالتقاء مع كاتب في مجال أدب الطفل، إلى جانب دعوته لحضور جميع الورش التي ينظمها المجلس.

الفائز بالمركز الأول سيحظى بفرصة الالتقاء مع كاتب.