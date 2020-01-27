الامارات | عملات توثّق لعهد جديد في بريطانيا

شكرا لقرائتكم خبر عن عملات توثّق لعهد جديد في بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت الحكومة البريطانية النقاب عن مجموعة جديدة من العملات المعدنية بقيمة 50 بنساً توثيقاً لذكرى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، بعد إلغاء طرح عملة معدنية أخرى عندما تأجل موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال وزير الخزانة البريطاني، ساجد جاويد، إن «مغادرة الاتحاد الأوروبي نقطة تحول في تاريخنا، وهذه العملة تمثل بداية هذا الفصل الجديد».

وذكرت وكالة «برس أسوسييشن» البريطانية، أن التأجيل من 31 أكتوبر 2019 إلى 31 يناير الجاري يعني أن الدفعة الأصلية التي تحتوي على نحو مليون قطعة معدنية لم تعد دقيقة، ويجب إعادة صهرها.

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وتحمل العملة الجديدة نقش «السلام والازدهار والصداقة مع جميع الدول» وتاريخ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوم 31 يناير. وسيتم تداول نحو ثلاثة ملايين عملة معدنية في جميع أنحاء بريطانيا اعتباراً من يوم الجمعة المقبل، مع إضافة سبعة ملايين قطعة أخرى في وقت لاحق من العام.

وستخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في منتصف ليل 31 الجاري، ثم تبدأ فترة انتقالية حتى 31 ديسمبر المقبل على الأقل، لإعطاء لندن وبروكسل وقتاً للتفاوض على علاقتهما المستقبلية.