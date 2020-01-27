الامارات | 10 أشياء قد لا تعرفها عما تقرأه

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أشياء قد لا تعرفها عما تقرأه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحت شعار «عشرة أشياء قد لا تعرفها عما تقرأه»، أطلقت ناشئة الشارقة، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، ضمن برامجها النوعية في مسار الآداب واللغات برنامج «أنا أقرأ»، الذي يستهدف 60 شاباً من منتسبي مراكز ناشئة الشارقة، ويستمر حتى 30 يناير الجاري.

ويهدف البرنامج إلى نشر ثقافة القراءة بين منتسبي ناشئة الشارقة، وتوطيد علاقتهم بالكتاب، وفتح الآفاق أمامهم لنهل المعارف والثقافة، وتشجيعهم على ارتياد مكتبات مراكز ناشئة الشارقة المزوّدة بأحدث الكتب في مختلف المجالات، وأهمية دورها في الارتقاء بمستواهم الثقافي، وتشجيعهم على الاهتمام بالقراءة وشغف البحث والاطلاع.

ويتنافس المشاركون، خلال البرنامج، اختيار الكتب الملائمة لشغفهم واهتماماتهم وقراءتها، واستخراج 10 معلومات جديدة عن كل كتاب.