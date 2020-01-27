شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أشياء قد لا تعرفها عما تقرأه والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحت شعار «عشرة أشياء قد لا تعرفها عما تقرأه»، أطلقت ناشئة الشارقة، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، ضمن برامجها النوعية في مسار الآداب واللغات برنامج «أنا أقرأ»، الذي يستهدف 60 شاباً من منتسبي مراكز ناشئة الشارقة، ويستمر حتى 30 يناير الجاري.
ويهدف البرنامج إلى نشر ثقافة القراءة بين منتسبي ناشئة الشارقة، وتوطيد علاقتهم بالكتاب، وفتح الآفاق أمامهم لنهل المعارف والثقافة، وتشجيعهم على ارتياد مكتبات مراكز ناشئة الشارقة المزوّدة بأحدث الكتب في مختلف المجالات، وأهمية دورها في الارتقاء بمستواهم الثقافي، وتشجيعهم على الاهتمام بالقراءة وشغف البحث والاطلاع.
ويتنافس المشاركون، خلال البرنامج، اختيار الكتب الملائمة لشغفهم واهتماماتهم وقراءتها، واستخراج 10 معلومات جديدة عن كل كتاب.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | 10 أشياء قد لا تعرفها عما تقرأه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.