الامارات | 32 مليون تحميل لألعاب شرطة دبي الإلكترونية

شكرا لقرائتكم خبر عن 32 مليون تحميل لألعاب شرطة دبي الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي، العميد خالد ناصر الرزوقي: «إن عدد مرات تحميل الألعاب الإلكترونية لشرطة دبي بلغ 32.5 مليون مرة، عبر منصتي (أبل ستور)، و(غوغل بلاي)، كما احتلت المركز الأول في 74 دولة في فئة الألعاب التعليمية».
وأشار الرزوقي إلى أن «الألعاب الإلكترونية، خصوصاً ألعاب الهواتف الذكية، شكلت علامة فارقة خلال الأعوام الماضية، لذلك حظيت هذه الألعاب باهتمام كبير من القيادة العامة لشرطة دبي.
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