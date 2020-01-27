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الامارات | 32 مليون تحميل لألعاب شرطة دبي الإلكترونية

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي، العميد خالد ناصر الرزوقي: «إن عدد مرات تحميل الألعاب الإلكترونية لشرطة دبي بلغ 32.5 مليون مرة، عبر منصتي (أبل ستور)، و(غوغل بلاي)، كما احتلت المركز الأول في 74 دولة في فئة الألعاب التعليمية».

وأشار الرزوقي إلى أن «الألعاب الإلكترونية، خصوصاً ألعاب الهواتف الذكية، شكلت علامة فارقة خلال الأعوام الماضية، لذلك حظيت هذه الألعاب باهتمام كبير من القيادة العامة لشرطة دبي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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