الامارات | «مول الإمارات» يحتفي بالعائلة والحظ الجيد في رأس السنة الصينية

شكرا لقرائتكم خبر عن «مول الإمارات» يحتفي بالعائلة والحظ الجيد في رأس السنة الصينية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحتفي «مول الإمارات» بالسنة الصينية الجديدة، التي توافق الأول من فبراير المقبل، بالطريقة الصينية التقليدية، مكرّساً قيم الحظ الجيد والازدهار المرتبطة بهذه المناسبة، وسط أنشطة ترفيهية، ومجموعة من التجارب والجوائز.

ويستلهم مركز التسوّق هذا العام روح التفاؤل الملازمة لرأس السنة الصينية، ويحتفي بأرقام الحظ الخاصة بالعام الجديد، وهي 2 و1، عبر جوائز عدة.

وستضفي العروض الترفيهية الجوّالة طابعاً ثقافياً مميزاً، وتتضمن التنانين الراقصة على إيقاعات الموسيقى الصينية الاحتفالية كل يوم، التي ستختار أثناء تقديم عروضها بعض الحاضرين، وتقدم الهدايا لهم في حزم حمراء على طريقة «الهونغباو».

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وجهز مركز التسوّق دليلاً رقمياً مبسطاً حول كيفية إحياء التقاليد الصينية، لتزيد من سلاسة مشاركة الزوار في الاحتفالات، ويمكن تحميله من موقع «مول الإمارات» الإلكتروني. ويتضمن الدليل قائمة بأفضل المطاعم والمقاهي للاحتفال بفعاليات هذه المناسبة، والعلامات التي توفر مجموعات أزياء تحتفي برأس السنة الصينية، وجدول الأنشطة الترفيهية، وتفاصيل السحوبات الخاصة بالجوائز، وغيرها.

وقال مدير «مول الإمارات» لدى «ماجد الفطيم العقارية»، حسين موسى، إن «رأس السنة الصينية تعدّ بمثابة مهرجان مفعم بالحيوية، ونحن متحمسون للاحتفال بالمناسبة هذا العام مع زوارنا».

وأضاف: «يحتفي المركز دائماً بالمناسبات الخاصة بمختلف الثقافات، ويمكن لزوارنا الصينيين في هذه المناسبة أن يشعروا وكأنهم في وطنهم داخل مركز التسوّق، وأن يعيشوا أجواء احتفالية فريدة في دبي».