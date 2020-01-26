قميص وبيجامة وجاكيتين.. دينا الشربيني تلف الأنظار بارتداء "نفس ملابس" عمرو دياب

بسترة جلدية سوداء، أطلت الفنانة دينا الشربيني، بصحبة النجم عمرو دياب، خلال زيارتهما لمدينة دبي الإماراتية، متجملة بتلك الملابس، التي تعرف باسم "جاكيت الكاو بوي"، الذي سبق أن ظهر به الفنان في حفلاته، وخلال بطولته فيلم "آيس كريم في جليم".

الثنائي سافر لإحياء "دياب" حفلا غنائيا، في ميديا سيتي دبي، الذي عُقد مساء أمس، ويعد الفعالية الأولى له في تلك المدينة الإماراتية مع انطلاق العام الجديد، وشهد حضورا جماهيريا، وفقًا لما ذكرته الجهة المنظمة للحفل، وسط اهتمام محبي "الهضبة" و"الشربيني" بأزيائهما، وتشابهها.

"هن" رصد أبرز الإطلالات المتطابقة بين عمرو دياب ودينا الشربيني خلال الفقرات التالية:-

قميص جينز

وظهرت "الشربيني" بإطلالة كاجوال، خلال أحد مشاهد مسلسلها "زي الشمس"، الذي شارك في السابق الرمضاني الماضي، مرتدية "قميص جينز" الذي أطل به من قبل الهضبة، خلال إعلان إحدى شركات المحمول.

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بيجامة

كما لفتت الفنانة الشابة الأنظار بارتدائها في مشهد آخر "بيجامة" قاتمة اللون، مزينة بنقاط بيضاء، تشبه أحد قمصان "الهضبة، والذي ظهر به خلال إحدى حفلاته.

جاكيت جلد

ظهرت "دينا" في مطلع يناير 2019، مرتدية أزياء "كاجوال" تجمع بين الأبيض والأسود والرمادي، بالإضافة إلى سترة مصنوعة من الجلد، تشبه التي ظهر بها "دياب" في الملصق الدعائي لألبوم "أحلى وأحلى"، خلال وجوده معه في حفله الأخير بدبي.

وتفاعل رواد التواصل الاجتماعي مع الصور، بآلاف التعليقات، أبرزها: "أم روح حلوة تتألق بملابس الهضبة"، و"وكمان بيسيبها تلبس هدومه"، و"هى بتخلى اللبس حلو، وبتديله لمسة أنثوية".