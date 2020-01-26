"مريم" تتحدى إعاقتها وتشارك بمعرض الكتاب: لازم أكون من أوائل الزوار

رغم الصعوبات التي تواجهها بسبب فقدان بصرها، حرصت الشابة مريم النجدي، على أن تكون من أوائل الزوار بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 51، بشكل يومي.

"بحرص كل سنة على نزول المعرض وبحب جدا الأيام دي وبستناها من السنة للسنة"، بهذه الكلمات بدأت "مريم"، حديثها لـ "الوطن"، معبرة عن سعادتها بتنظيم المعرض هذا العام.

ورغم تغير مكان المعرض بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، إلا أنها حرصت على الذهاب، وعن الكتب التي حرصت على شرائها، "أكتر كتب شدتني لشرائها كتاب أحمد يونس وأكتر من كتاب للدكتور أحمد خالد توفيق وحسن الجندي ومحمد صادق والدكتور عمرو عبد المجيد".

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ترى "مريم"، أن الإقبال على المعرض يزيد كل عام، مضيفة أنها لم تواجه أي صعوبة في المواصلات المتوفرة للذهاب إلى المعرض، "بلقى مواصلات في كل الأماكن".

معلومات عن مريم النجدي

كرمها الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب، بعد غنائها في أوبريت تحيا مصر أمام الرئيس.

التحقت بكلية الألسن، قسم اللغة الإسبانية، وذلك بجانب امتلاكها موهبة العزف على آلة "الكمانجة".

تشارك في العديد من الأنشطة المختلفة مع مؤسسة تحمل اسم "حلم".