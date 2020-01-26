لزيادة نشاطك.. تمارين صباحية بسيطة تمدك بالطاقة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-لمياء يسري:
توفر لك بعض التمارين الصباحية البسيطة نشاطا بدنيا وعقليا ممتازا، كما توفر لك الطاقة والحيوية التي تريدها ليومك.
إليك بعض التمارين الصباحية البسيطة التي تمدك بالطاقة وتزيد نشاطك، وفق ما ذكر موقع "برايت سايد" الأمريكي.
- الفراشة
يساعدك وضع الفراشة على الاسترخاء والتأمل والشعور بمزيد من التوازن:
استلق على ظهرك، مع ثني ركبتك بطريقة تجعل الكعبين قريبين من الحوض، ويجب أن تلمس قدميك بعضها البعض.
ضع يدك على بطنك ويد واحدة على صدرك، استنشق، ثم أمسك أنفاسك لعدة لحظات، ثم أخرج الزفير ببطء، وكرر هذه العملية لـ10 مرات.
- البطن
يساعد هذا التمرين على تقوية البطن والظهر والكتفين، ارفع جسمك في وضع مستقيم واثبت على هذه الطريقة لمد 20 ثانية مع التنفس بثبات.
- الطفل السعيد
استلق مثل الطفل على ضهرك، وارفع ركبتيك، مع الإمساك بأصابع قدمك وسحبها نحو ركبتك.
- نصف قبة
استلق على ظهرك واثني ركبتيك، وافرد ذراعيك، ثم ارفع ضهرك في شكل مستقيم.
- رفع القدم
ارفع القدم لأعلى في وضع مستقيم، مع فرد ذراعيك على جانبي جسدك.
- تدريب الرقبة والكتفين
هو أبسط التمارين، يمكنك تطبيقه بسهولة من خلال إمالة رأسك إلى عدة جوانب مختلفة مع الضغط على رقبتك باليد الأخرى.
- النوم والتنفس
استلق على ظهرك، وتنفس بعمق.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.