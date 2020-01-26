5 فوائد يقدمها فيتامين د للسيدات في سن اليأس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ندى سامي: يعتبر فيتامين د من العناصر الضرورية للجسم، حتى يتمكن من القيام بوظائفه الحيوية، ويتسبب نقصه في الإصابة بالمشكلات الصحية، وتعد النساء من أكثر الفئات المعرضة لنقص فيتامين د خاصة في سن اليأس، ما يصيبهن بأضرار متعددة.. للمزيد اضغط هنا

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