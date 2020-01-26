تفاصيل إطلالة أحلام في الرياض.. بـ111 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:
أثارت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد حفلها الغنائي الذي أقيم في الرياض، والذي يحمل اسم "ليلة فنانة العرب"، بإطلالة بقيمة 7 ملايين دولار.
ارتدت أحلام فستانًا طويلًا من المخمل بقصة A Line""، مزينًا بجناحين ضخمين من الريش، باللون الأسود، ونسقت مع الإطلالة مجوهرات ماسية مكونة من عقد مرصع بالأحجار، وأقراط متدلية، بقيمة 7 ملايين دولار، أي ما يعادل 111 مليون جنيه، بتوقيع سامر حليمة.
واختارت ماكياجًا قويًا بدرجات الألوان الترابية، إذ ركزت على رسمة العيون السموكى، مع أحمر شفاه باللون الكاشمير الفاتح.
واعتمدت تصفيفه الشعر الويفي الواسع المنسدل على الجانبين، مع قفازات بدون أصابع مزينة بنقوش زرقاء لمنع الحسد.
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