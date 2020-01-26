يصل إلى 20 ألف جنيه.. سعر جاكيت "كاوبوي" دينا الشربيني في دبي

لفتت الفنانة دينا الشربيني الأنظار بإطلالتها، في أحدث ظهور لها في دبي، بصحبة النجم عمرو دياب، مرتدية فستانًا قصيرًا من "الشيفون"، بالإضافة إلى "جاكيت كاو بوي" من الجلد، والذي سبق أن ظهر به الفنان في حفلاته، وخلال بطولته فيلم "آيس كريم في جليم".

السترة التي ظهرت بها "الشربيني"، تُعرف بـcow leather jacket أو "جاكيت الكاوبوي"، والذي يتميز بأنه أسود، ومصنوع من الجلد، ويتراوح سعره ما بين 400 دولار و1300 دولار، ما يعادل ما بين 6300 جنيه إلى 20 ألف جنيه مصري وفقا لما ذكره موقع global rakuten.

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المواد المصورة، التي حصدت مئات تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "لايقين على بعض"، و"لابسة فستان قصير وكمان خفيف في عز البرد"، و"أنتي مش بردانة".

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يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها الفنانة الشابة دينا الشربيني بأزياء متطابقة لملابس "الهضبة"، حيث ظهرت بإطلالتين في مسلسلها الرمضاني الماضي "زي الشمس" سبق أن تألق بهما "دياب"، خلال مشاركته في الحفلات وإحدى إعلانات شركات الإتصالات الكبرى.