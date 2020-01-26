"مش طمعان في ثروة".. عجوز بريطانية تقع بغرام شاب مصري

في علاقة حب تشبه الأفلام، سلطت وسائل الإعلام البريطانية الضوء على تفاصيل علاقة غرامية بين عجوز بريطانية عمرها 80 عاما، وشاب مصري عمره 35 سنة، في وقت تصمم هي على إتمام إجراءت الزواج منه.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" إن إيريس جونز تعرفت على محمد أحمد إبراهيم في إحدى المجموعات التي تناقش قضايا الإلحاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليعلن محمد حبه لها بعدها بأسبوعين، ما دفعها لأن تزور القاهرة لمقابلته شخصيا في شهر نوفمبر المنصرم، وفق ما نقلت قناة "روسيا اليوم".

وقالت إيريس إنها أغرمت بمحمد الذي تخلى عن وظيفته كمفتش جودة من أجل لقائها وقضاء إجازة معها، كما أنها قابلت والدته، والأخيرة عمرها 70 عاما، التي قالت إنها لا تعارض علاقتهما وتبارك زواجهما.

في المقابل، اشترطت السفارة البريطانية في مصر على إيريس تقديم وثائق طلاقها الذي تم قبل 40 سنة، فضلا عن شهادة تبين عدم وجود عائق يثبت أنها حرة في الزواج مرة أخرى.

من جهتهم، أعرب أفراد أسرة إيريس عن قلقهم بشأن العلاقة، غير أن الأخيرة تصر على أن محمد لا يرغب في أموالها أو في الحصول على جواز سفر بريطاني، وأن حبهما لبعضهما حب حقيقي.

وفي حديثها لموقع لـ"صنداى بيبول"، أكدت إيريس أن محمد "في حال ما كان يريد أن يتزوجني من أجل ثروتي فسوف يخيب ظنه للأسف، لأنني أعيش بمعاش تقاعدي. لقد قضيت سنوات في جعل الناس سعداء، والآن أريد فقط الزواج من الرجل الذي أحبه قبل أن أموت".

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ويصر محمد أيضا على أن علاقتهما حقيقية، وأن "الحب ليس له عمر"، مؤكدا أنه "ليس من الصواب أن ينظر الناس إلى كل شيء من الجانب المادي. إذا فعلوا ذلك، ليس لديهم مشاعر".