"الحياة شراكة".. الكاتب محمود خليل وزوجته في "فاترينة" واحدة بمعرض الكتاب

كان شعارهما أن الحياة شراكة في كل شيء، لذلك حرص الكاتب محمود خليل وزوجته الكاتبة أشواق مسامر، على أن يشتركا في "فاترينة" واحدة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب لعرض كتابهما الأول للكاتب محمود خليل بعنوان "ذكوري بطبعه"، والثاني "يليق بكي"، للكاتبة أشواق مسامر، وذلك في صالة 2، جناح A5.

كانت الموضوعات المتعلقة بالمرأة هي ما جمعت الكتابين، "يتناول كتاب ذكوري بطبعه الممارسات الذكورية التي تمارس ضد المرأة، مثل الزواج المبكر فهو كتاب موجه للمرأة ودي الطبعة التانية منه ويعتمد على أسلوب الكتابة السلس"، وفق حديث الكاتب محمود خليل لـ "الوطن".

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"أنا وزوجي كتابنا مع بعض سعيدة جدًا بالموضوع ده والحياة بينا قائمة على المشاركة في كل حاجة علشان نكون قدوة لأولادنا"، بهذه الجملة بدأت الكاتبة اللايف كوتش، أشواق مسامر، حديثها معبرة عن فرحتها بأول كتاب لها بمعرض الكتاب.

ينقسم كتاب "يليق بكي" الذى شاركت به الكاتبة في الدورة الـ51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إلى 4 أجزاء وملحق هم "شانيل وأنا" يتحدث عن قصص مصممة الأزياء الشهيرة كوكو شانيل وذلك بسبب قصة حياتها الملهمة، و"الطلة الاحترافية" للظهور في المناسبات العامة والخاصة، و"البسي بذكاء"، والجزء الرابع "المفاتيح السبعة لحياة أفضل"، ومعهم ملحق هدية عن الألوان الملابس المناسبة لكل برج من الأبراج.

وعن رأيها بالمعرض هذا العام، "المعرض في قمة التنظيم سهل الوصول لأي دار نشر في إقبال على نزول المعرض ومشاهدة الكتب الجديدة والإصدارات بتمنى كل سنة تبقى كده".