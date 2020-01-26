"آسف يا بشمهندسة".. شاب يعتذر لحبيبته في شوارع المنصورة

اعتذر شاب لحبيبته، بلافتة علقها على كوبري المشاة بشارع الجمهورية، بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم، وكتب عليها "آسف حبيبتي آلاء، آسف يا بشمهندسة.. مكنشى قصدي، بتوقيع أحمد".

انتشرت اللافتة على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، تناولها المغردون ببين الرفض والقبول، فاستهجن بعضهم طريقة الاعتذار التي انتشرت الفترة الأخيرة، بينما وصفها البعض بالرومانسية.

وعلق أحدهم قائلا: "تفرنجنا، فلا نحن حافظنا على ديننا وأصولنا، وما كان يتسم به الرجال من الشهامة والنخوة والغيرة والرجولة، وما كانت تتسم به النساء من الحياء والإباء والأنفة، لا يمكن أسمى دى رومانسية، دى اسمها فضايح".

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واتفق آخر مع هذا الرأي، فقال "آلاء لها بيت، تروح تعتذر لها فيه، اللي أنت بتعمله شغل مراهقين، ومش لازم المنصورة كلها تعرف إنك غلط في حق الباشمهندسة".

وأكد البعض، على أن المنصورة انتشر بها لافتات مثل هذه اللافتة في شوارعها، منها على كوبري الجامعة في منطقة شارع الترعة، ويلجأ لها البعض للاعتذار بطريقة غير مباشرة.

وشنت رئاسة حي غرب المنصورة، حملة لإزالة الإعلانات غير المرخصة، وأزالت اللافتة.