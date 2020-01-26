"فستان قصير وجاكيت الهضبة".. عمرو دياب يحتضن دينا الشربيني بدبي (صور)

شاركت إحدى صفحات محبي الفنانة دينا الشربيني عبر موقع "إنستجرام"، صورًا تجمعها بالنجم عمرو دياب، خلال زيارتهما لمدينة دبي الإماراتية.

وظهر "الهضبة"، خلال احتضانه لـ"الشربيني"، التي ارتدت فستانًا قصيرًا من "الشيفون"، يجمع بين الأبيض والأسود، بالإضافة إلى "جاكيت كاو بوي" من الجلد، والذي سبق أن ظهر به الفنان في حفلاته، وخلال بطولته فيلم "آيس كريم في جليم"، فيما أطل "دياب" ببنطلون أبيض اللون، و"تيشرت" أبيض مزين بخطوط سوداء .

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المواد المصورة، التي حصدت مئات تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "لايقين على بعض"، و"لابسة فستان قصير وكمان خفيف في عز البرد"، و"أنتي مش بردانة".

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يشار إلى أن الفنانة دينا الشربيني، شاركت في تقديم حفل افتتاح الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، المنعقد في دار الأوبرا العام الماضي.

وأطلت "الشربيني"، بفستان أبيض طويل، يشبه "ثوب الزفاف"، والذي تميز بأنه بدون أكمام، وذو فتحة جانبية، مع اختيارها تسريحة شعر انسيابية.