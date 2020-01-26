طريقة عمل ترايفل بالبسكويت

الترايفل من الحلوى الحفيفة التي يحبها الأطفال، ويمكن تحضيره بأكثر من طريقة، ولكن إضافة البسكويت تضيف عليه نكهة لذيذة خاصة للأطفال.

المقادير

20 قطعة بسكويت مكسر.

3 ثمرات كبيرة من الموز المقطع شرائح.

علبة متوسطة كمبوت أناناس شرائح.

كوب فراولة مقطع شرائح.

كاسترد. (يجهز حسب الخطوات)

كاسترد شوكولاتة. (يجهز حسب الخطوات)

للتزيين

كوب كريمة سائلة.

2 ملعقة كبيرة من السكر البودر.

كريمة مخفوقة.

توت أحمر.

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طريقة التحضير

يوضع البسكويت في قاع كاسات الترايفل.

يرص الموز فوق البسكويت، ثم يضاف الأناناس والفراولة المقطعة إلى شرائح والتوت الأحمر.

يرش القليل من البسكويت المكسر مرة أخرى.

تضاف طبقة من الكاسترد وهو ساخن فوق المكونات.

يوضع القليل من البسكويت.

ترص قطع الموز وشرائح الفراولة والأناناس والتوت الأحمر.

يضاف كاسترد الشوكولاتة وهو ساخن، ثم يوضع باقي البسكويت المكسر فوق كاسترد الشوكولاتة.

يوضع الترايفل في الثلاجة، حتى يبرد بشكلٍ كامل.

للتزيين، توضع الكريمة السائلة والسكر في الخلاط الكهربائي على سرعة متوسطة، حتى الحصول على خليط متماسك.

توزع الكريمة على الترايفل، ثم التوت الأحمر.