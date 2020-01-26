هل التحريم بالرضاعة يُثبت باللبن الصناعي؟.. الإفتاء تُجيب

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال أحدى السيدات، حول "هل التحريم بالرضاعة يُثبت باللبن الصناعي، واللبن الصناعي موقفه إيه من الأخوة في الرضاعة"، وذلك خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية على موقع "فيس بوك".
وقال "فخر"، إن اللبن الصناعي لا يثبت فيه حكم الرضاعة، وإنما يثبت حكم الرضاعة بالرضاعة الطبيعية من الأم، مستطردًا :" الرضاعة الطبيعية من الأم هي التي يثبت بها التحريم فقط".
وتابع: "اللبن الصناعي لا يثبت به حكم الرضاعة، وإنما حكم الرضاعة يثبت باللبن الطبيعي لأن هذه المرضعة التي أرضعت من لبنها هي ستصبح أمًا رضاعًا لمن أرضعته، أما اللبن الصناعي هذا لا يثبت به حكم الرضاعة".
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