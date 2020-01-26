رقم جديد وواتساب قديم.. الصدفة تقود بريطانيين للزواج

صدفة غريبة جمعت بين شخصين في بريطانيا، بفضل "واتساب قديم"، وبدأت القصة عام 2018، عندما قررت جايد سكوت (30 عاما)، شراء رقم هاتف جديد، لتبدأ بعدها في تلقي مكالمات ورسائل موجهة إلى شخص يدعى "مات".

لم تنته القصة عند هذا الحد، بل قامت صديقتها بإرسال لقطة لها تُظهر أن صورة حسابها على واتسآب لرجل لا تعرفه، واتضح أن "جايد" التي اشترت رقما جديدا، لا تزال تستخدم واتسآب بالرقم القديم الذي حصل عليه شخص آخر، وهو "مات".

وتواصلت المرأة مع الرجل لتبلغه بأنها تتلقى رسائل ومكالمات موجهة له، ليرد قائلا إنه تلقى أيضا مكالمات موجهة لها، وبطريقة غريبة، استمر الاثنان في تبادل الرسائل بصورة متواصلة لمدة 5 أيام، قبل أن يطلب "مات" لقاء "جايد" لاحتساء القهوة، وفق ما ذكر موقع "ستاندارد ميديا".

الغريب أنه ما إن التقى الاثنان، حتى شعرا بالانسجام، وتحولت تلك الصدفة الغريبة إلى علاقة حب تكللت بطلب الزواج، ومن المقرر أن يتزوج "جايد ومات" في عام 2020.