رغم حالتها الصحية المتأخرة، إلا أن مواطنة تركية أشادت بشاب سوري سارع لإنقاذها من تحت أنقاض منزلها، الذي انهار بسبب الزلزال الذي ضرب ولاية ألازيج، شرقي تركيا، قبل يومين.
وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا لسيدة في أحد المستشفيات وهي تروي قصة شاب سوري حاول إنقاذها.
وقالت في المقطع المصور: "في حين سقط على قدم زوجي باب خشبي، بقيت أنا محاصرة بين جدران المنزل المهدم جراء الزلزال.. الشاب محمود، الذي أنقذ حياتي، هو من السوريين الذين نلومهم في كل شيء، لقد نقب بأصابعه الأنقاض إلى أن أخرجني من تحتها، وتمزقت يداه".
واستكملت: "لن أنسى ذلك الشاب ما دمت على قيد الحياة، وسأبحث عنه أينما كان بعد خروجي من المستشفى".
انتشار مقطع الفيديو على مواقع التواصل، أدى لأن يتصدر هاشتاج #Suriyeli_Mahmut (محمود_السوري)، قائمة التريند على تويتر في تركيا، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
كانت هذه تفاصيل خبر "حفر بيديه حتى تمزقت".. تركية تبحث عن سوري أنقذها من تحت أنقاض منزلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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