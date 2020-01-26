منها الخل والثلج.. 7 طرق بسيطة لإزالة البقع الصعبة من الملابس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يعاني الكثير من النساء من وجود البقع الصعبة المزعجة بالملابس، والتي يصعب إزالتها، مثل وقوع المشروبات على الملابس، أو الزيت أو الشكولاتة، أو الجلوس على قطعة من اللبان، وقد يضطرك إلى الاستغناء عن قطع الملابس.

لذلك نوضح لكم بعض الطرق البسيطة لإزالة البقع الصعبة من الملابس وفق ما ذكر موقع "pgeveryday":

- تجنب قبل البدء في الغسيل نقع الملابس في الماء البارد، فتصبح أكثر صعوبة عند إزالتها.

- لإزالة البقع من الملابس القطنية، استخدمي الخل على البقعة المراد إزالتها فهو آمن جدًا على الأقمشة القطنية.

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- لإزالة اللبان من البنطلون الجينز، يمكنك استخدام قطعة من الثلج من خلال تكرار تمريرها على المنطقة المراد تنظيفها.

- عند سقوط الشكولاتة من على الملابس، يمكن التخلص من هذه البقعة عن طريق وضع قطعة الملابس المراد تنظيفها في الثلاجة، حتى تتماسك الشكولاتة ثم افركيها وضعي قطعة الملابس في مسحوق التنظيف المخصص مع الماء الدافئ ثم اغسليها.

- يعتبر الزيت من أصعب البقع في إزالتها، لأنها مادة دهنية تلتصق بالأقمشة، رشي قليل من الملح على البقعة ثم استخدمي منديل قطن، ثم اغسلي قطعة الملابس بالمنظف المخصص.

- لإزالة بقع العشب أو الطين، يمكنك وضع الخل عن طريق وضعها على المنطقة المراد إزالتها، واتركيها لمدة دقيقة ثم اغسلي الملابس.

- لإزالة بقع القهوة من على الأقمشة الفاتحة، يجب عليك وضع الخل مع بيكربونات الصوديوم، ثم افركي هذه الخليط على القماشة من خلال فرشاة أسنان، ثم اغسليها بالمسحوق العادي حتى تتأكدي من إزالة البقع نهائيا.