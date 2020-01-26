بعد إيميه صياح.. فوائد تخزين الحبل السري للمولود: يحمي من أمراض خطيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسى :

"قررنا تخزين الحبل السري والأنسجة، في أحد أكبر بنوك الخلايا الجذعية في إنجلترا"، هكذا علّقت مقدمة البرامج اللبنانية إيميه صياح على صورة ظهرت بها بجوار صندوقين مخصصين لحفظ الخلايا الجذعية، عبر صفحتها على "إنستجرام".

"إيميه" التي رُزقت بطفلين توأم وأطلقت عليهما اسم ثيو شاربل وكيلي ماري، قالت: "قررنا إجراء القليل من البحث حول بنوك الخلايا الجذعية، فيجب أن يصبح الوالدين أكثر وعيًا بفوائد ذلك، إذ يمكننا استخدامها في علاج الكثير من الأمراض وبعض أنواع السرطان، لذا قررنا تخزين الحبل السري والأنسجة، في أحد أكبر بنوك الخلايا الجذعية في إنجلترا".

وفي هذا الصدد، يوضح الدكتور أمير سليمان استشاري الأطفال وحديثي الولادة في تصريحه لـ"الخليج 365" كل ما تريد معرفته عن حفظ الخلايا الجذعية من الحبل السري وفوائدها في علاج الأمراض الخطيرة للمولود أو للأم أو لأحد عائلته.

يتم سحب عينة من دماء الحبل السري بعد 5 دقائق من الولادة من خلال الطبيب المختص، تحتوي على نسبة من الخلايا الجذعية والاحتفاظ بها في أحد بنوك الخلايا الجذعية، وذلك لاستخدامها فيما بعد في العلاج بالخلايا الجذعية.

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ويحتوي دم الحبل السري على جميع مكونات الدم الطبيعية من كرات الدم البيضاء والحمراء وصفائح الدم والبلازما، كما أنه يحتوي على الخلايا الجذعية المنتجة للدم.

وتقوم فكرة العلاج باستخدام خلايا خالية من المحتوي الجيني، وبعد إصابة أي عضو من أعضاء الجسم يتم حقن الخلايا الجذعية في الأوعية الدموية المتصلة بالعضو المريض، حيث إن هذه الخلايا لها القدرة على الانقسام لإنتاج الأنسجة الخاصة بأي عضو من أعضاء الجسم.

وتعتبر عملية حفظ دماء الحبل السري هدية من الوالدين لأبنائهم، لأنها تمنحهم فرص علاج ممتازة لأمراض خطيرة في المستقبل، حيث لا يمكن استخدام هذه الخلايا الجذعية إلا للطفل وأمه، أو أي شخص من أفراد عائلته بشرط أن يكون هناك توافق أنسجة.

ويعتبر العلاج بالخلايا الجذعية من الأساليب العلاجية الحديثة لعلاج الكثير من الأمراض، مثل تليف الكبد وأمراض العصب البصري والفشل الكلوي وأنيميا البحر المتوسط وسرطان الدم والعظام والغضاريف وأمراض الجهاز المناعي وأمراض الروماتيزم.

جدير بالذكر أن تكلفة حفظ الخلايا الجذعية تبلغ نحو 25 ألف جنيه.