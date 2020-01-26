محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – ياسمين الصاوي:
تعتبر المقبلات من الأطعمة التي يعتاد بعض الأشخاص على تناولها بجانب الوجبات، وعلى الرغم من مذاقها اللذيذ، ولكن محتواه العالي من السعرات الحرارية والدهون الصودويم، يجعلها من المأكولات المضرة بالصحة العامة.
يستعرض "الكونسلتو" في الصفحات التالية، قائمة بأسوأ المقبلات التي تقدمها المطاعم، وفقًا لموقع "Webmd"... للمزيد اضغط هنا
كانت هذه تفاصيل خبر خطيرة رغم مذاقها اللذيذ.. إليك أسوأ 5 مقبلات تقدمها المطاعم (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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