بدون كوافير.. نصائح للعناية بشعرك في المنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري

تحتاج النساء إلى صالون التجميل بشكل يومي، ولكن بسبب ضيق الوقت قد تضطرين إلى العناية بشعرك في المنزل، وغالبًا لا تحصلين على نفس النتيجة الخاصة بصالون التجميل.

إليك بعض النصائح التي يجب اتباعها في حال قررت تصفيف شعرك في المنزل، كما أوضح موقع "برايت سايد".

- لا تستخدمي المكواة أو السشوار بدون منتجات حماية الشعر.

- انتبهي لتعرق الشعر، لأن فرط التعرق يؤثر على دوام لون الصبغة.

- اغسلي شعرك بالماء البارد وليس الساخن للحفاظ على لون الصبغة.

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- رطبي شعرك باستمرار خاصة أثناء الحر والرطوبة، لأن الشعر في هذا الوقت يكون أكثر عرضة للكسر.

- عند تصفيف شعرك، قسميه بشكل متساوي.

- الشامبو العادي يستخدم لإزالة الأوساخ والدهون الزائدة، لكنه لا ينضف الشعر بعمق، استخدمي منتج مخصص لتنظيف الشعر بعمق.

- لا تفركين شعرك بعد غسله، ولكن حركي المنشفة بلطف وبطريقة "الطبطبة".

- لا تستخدمي السشوار إذا كان شعرك مبلول، اتركيه يجف بشكل طبيعي أولا.