منها "الملح".. 9 نصائح للحفاظ على لون الجينز من البهتان أثناء غسله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسى:

من الأمور التي تُزعج أي فتاة فقدان الملابس لرونقها وألوانها الزاهية، بعد ارتدائها لعدد قليل من المرات، ومن بين هذه الملابس البناطيل الجينز.

لكن قد تجهل الفتاة الطريقة الصحيحة لغسيل الجينز التي تحافظ على ألوانه الزاهية ورونقه، لذا نقدم لكِ مجموعة من النصائح للحفاظ على الجينز لأطول فترة ممكنة وفق ما ذكر موقع "GOOD HOUSE keeping":

1- استخدمي مسحوق الغسيل المخصص لتنظيف الجينز، فمساحيق الداكن تختلف عن الفاتح.

2- يجب قبل غسل البنطلون الجينز قراءة ورقة التعليمات الموجودة بالداخل، لمعرفة طريقة التنظيف الصحيحة.

3- يفضل عند غسل البنطلون لأول مرة، وضعه في ماء فاتر مضاف إليه القليل من الملح، حيث يساعد الملح في تثبيت لونه.

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4- ضعي البنطلون الجينز في الغسالة بعد قلبه من الداخل للحفاظ على ألوانه.

5- عدم وضع الكلور والمواد الكيميائية على الجينز أثناء غسله.

6- ينصح بعدم الغسيل المتكرر، للحفاظ على الجينز لأطول فترة ممكنة.

7- تجنبي غسل الجينز مع الملابس الملونة لأن ذلك سيؤدي إلى تغيير لونه.

8- إذا كان البنطلون الجينز يحتوي على الأزرار أو الخرز يجب غسله باليد لتجنب كسر الإكسسوارات في الغسالة.

9- يمكنك تثبيت اللون أيضا بوضع الجينز في الخل والماء، لأن الخل يساعد في تثبيت اللون.