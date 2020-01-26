"نعم وبحبك ومتكذبش".. 14 صفة تريدها الأنثى في شريك حياتها

العلاقة بين الرجل والمرأة معقدة دوما، وتحتاج إلى تعمق ودراسة كي لا يحدث إساءة فهم بين الطرفين، حيث تختلف طريقة تفكير الذكر والأنثى، لذا على كل طرف أن يتعرف إلى احتياجات الآخر، وماذا يأمل فيه من علاقة رومانسية طويلة قائمة مع شريك حياته.

ويستعرض التقرير التالي احتياجات الأنثى من شريك حياتها، وضعها موقعي "سيكولوجي توداي" النفسي، و"فيري ويل مايند" المهتم بالجانب النفسي والعلاقات الاجتماعية.

الصدق

بغض النظر عمن تتحدث إليه، تريد معظم النساء شخصًا صادقًا، إذا أراد رجل الدخول حقًا إلى عالم أي امرأة، فعليه أن يكون أكثر مباشرة وصدقًا معها.

قال الكاتب والفكاهي الأمريكي، ديف باري: "ما تريده النساء: أن تكون محبوبة، وأن يستمع إليها، وأن تكون مرغوبة، وأن تُحترم، وأن تكون موثوقًا بها".

لا ترغب النساء في الحيل لمعرفة ما إذا كنت تقول الحقيقة، فقط كن صريحًا بشأن العلاقة.

أن تشعرها بأنها استثنائية

المرأة تريد أن تشعر بأنها شخصا استثنائيا، في بعض الأحيان الأشياء الصغيرة التي يقوم بها الرجل تجعلها تشعرها بالراحة، مثل الثناء على ابتسامتها، شعرها، لطفها أو لمجرد كونها هي.

إنها لا تريد فقط أن يكملها أحد، بل إنها تريد أن تعرف أنه يجري التفكير فيها، اترك لها دوما رسائل رومانسية تشعرها بأنها مختلفة، اجعل العطاء يشكّل جزءًا منتظمًا من تواصلك مع سيدتك، لتبين لها أنك تفكر بها.

الرومانسية

لا يمكن شراء الورود والشوكولاتة كل ليلة، ولكن يبدو أن كل الرومانسية تغادر بمجرد الدخول في علاقة ملتزمة طويلة، ولكن هناك بعض الأشياء التي يمكن القيام بها، مثل كلمة، جواب، وردة، شراء ما تفضله الأنثى، رقصة سويا.

الاعتماد عليك

تحتاج النساء إلى رجل يمكنه مساعدتهن في القيام بالأعمال المنزلية، ومساعدتهن عندما يكونون في أمس الحاجة إليها.

رجل موثوق به، هو كنز حقيقي، أن يكون موجودا في الوقت المحدد عندما تحتاج إليه، إنه رجل لن يتهاوى لأن الأمور تتعثر في العلاقة أو لن تنخفض لأنك تواجه كارثة شخصية.

هو ببساطة الحارس لهن، هذا هو السبب في أن الكثير من النساء يواصلن البحث عن سمة مثل هذه في الرجال لأنها نادرة.

التواصل

إذا كنت تريد للعلاقة أن تنجح، فأنت بحاجة إلى التواصل من أجل رابطة دائمة.

تحتاج المرأة إلى التواصل، إنها صفة متأصلة فيها للدخول في علاقة رومانسية، هذا هو السبب في أن العديد من الرجال يعتقدون أنهن يزعجونهم سواء باتصال متكرر أو اهتمام زائد.

يتواصل الرجال بشكل رئيسي من خلال الجنس، لكن التواصل أكثر من علاقة حميمة، إنه أيضًا عنك وعن الانفتاح على مشاعرك.

قد تشمل قلة التواصل بينك وبينها الشعور بأنك تُخفي شيئًا ما، ولا تثق بها في وجهات النظر أو لا تريد التعامل معها.

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كلمة بحبك

قول "بحبك" قد لا يكون سهلاً، يعتقد بعض الرجال أن هذه الكلمة تجعلهم عرضة للحرج، أو الجرح بسبب عدم تبادل الشعور مع الطرف الآخر، ولكن إذا كنت ترغب بشريكة حياتك حقا، عليك أن تبني علاقتك بها على كلمة "بحبك"، وتكون هي أساس أي قرار أو إظهار مشاعر، فالأنثى يهمها في المرتبة الأولى أن تشعر بالحب.

الشعور بالأمان

المرأة لا تطلع إلى أن تكون محمية فقط من قبل الرجال، هذا ليس المبدأ ولكن يشمل ذلك الامتناع عن العنف والقسوة والصوت العالي، وعدم القدرة على احتواء غضبها، والتقلب المزاجي والتعبير الشديد عن السلوك العاطفي السلبي.

الاحترام

الاحترام المتبادل هو كل شيء، يجب أن تحظى النساء بنفس الاحترام الذي يقدمه الرجال للرجال الآخرين.

عندما يُجبر الشخص على الشعور بعدم الاحترام، فمن المحتمل أن تنتهي العلاقة عاجلاً وليس آجلاً.

فيما يتعلق بالعلاقات الرومانسية، حتى إذا كنت غاضبًا أو محبطًا من شريكك، فيجب الحفاظ على الاحترام.

تحمل المسؤولية

يشمل ذلك تحمل المسؤولية عن الأفعال والسلوك، تتطلب العلاقات الصحية طويلة الأجل مستوى عاليًا من النضج، وبدون ذلك، تزداد الخلافات والصراعات مع انخراط الأزواج في "اللوم"، يحدث حينئذ فشل الاتصال ويمكن أن يحدث ضرر عاطفي لا يمكن إصلاحه بسهولة، لذا يجب أن يتحمل كل طرف مسؤولية أفعاله ولا يلقيها على عاتق الآخر.

قدم لها الدعم

أن تكون داعمًا للمرأة في حياتك يمكن أن يجعلك تعيش عيشة هنيئة، دعم شريكة حياتك هو الدور الرئيسي لك، سواء أكان تحتاج إلى دعم عاطفي أو عملي، فاحرص على المساعدة بطرق صغيرة وكبيرة.

سواء أكانت تحتاج إلى وقت للاستماع أو المشاركة في القرارات الكبرى وتربية الأطفال والشؤون المالية وما إلى ذلك، اجعل وجودك إيجابيًا وداعمًا.

التفهم

تريد النساء منك أن تفهم أن التقلبات الهرمونية التي تؤثر على مزاجها حقيقية للغاية، لذلك لا تسخر منها أو تقول إنها "مجنونة" عندما يتحين موعد الدورة الشهرية أو تكون حاملاً أو تمر بانقطاع الطمث، كن متعاطفا ومتفهما بدلا من ذلك.

قل "نعم" أكثر من "لا"

لا تحب الأنثى أن تُرفض، الرفض من حين لآخر على فترات لا بأس به، ولكن الاستجابات السلبية المعتادة لها هو أمر مرفوض، سماع "لا" باستمرار يمكن أن يسبب الاستياء الذي يدفعها بعيدًا عنك.

حاول التفكير مرتين قبل أن تقول "لا" تلقائيًا، وقد ترى كيف يمكن تحسين علاقاتك، تشير الأبحاث إلى أنه كلما زادت الاستجابة للطلبات بطريقة إيجابية، كلما كانت علاقتك أكثر سعادة ومرضية، اجعلها تنفذ ما تريده دون أن ترفض أنت ما تريد.

المودة

كم مرة تعطي زوجتك قبلة غير متوقعة، لسوء الحظ، ينسى بعض الأزواج أن المودة والحنان مع بعضهما البعض هو مفتاح نجاح العلاقة، المودة تساعد على تغذية العلاقة والحفاظ عليها قوية.

المشاركة

أحد الأسباب الرئيسية للخلافات بين الأزواج هو الصراع حول المسؤوليات، ولكن الأعمال المنزلية ورعاية الأطفال ليست هي مسؤولية زوجتك وحدها ولا يجب عليها أن تطلب منك القيام بما يخصك.

ستكون بطلاً في عينيها إذا ساعدت بسهولة في بعض الأعمال المنزلية قبل أن تطلب منك، حيث تشير الدراسات إلى أن النساء يشعرن بمزيد من الانجذاب الجنسي للشركاء الذين يشاركون في المسؤوليات.