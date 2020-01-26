"شبه ملكة جمال لبنان".. إطلالة زوجة تامر حسني تثير الجدل

أثارت خبيرة التجميل بسمة بوسيل، زوجة الفنان تامر حسني، الجدل بسبب إطلالتها في أحدث ظهور لها، عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، خلال الدعاية للمنتج التجميلي "التنت" الذي أطلقته منذ أسابيع.

وظهرت "بسمة" في صورتين، بشعر قصير بني اللون، و"شامة" في الجانب الأيمن من وجهها، ومكياج بسيط، و"بلوفر" أخضر اللون، يُظهر كتفها الأيمن.

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المواد المصورة، التي حصدت ما يتجاوز 80 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "بقيتي شبه نادين نسيب نجيم، ملكة جمال لبنان"، و"كفايا عمليات تجميل، شكلك أتغير خالص"، و"زي القمر بجد".

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وكانت "فوربس" اختارت بسمة بوسيل، في قائمة أقوى سيدات الأعمال الملهمات لأكبر العلامات في الشرق الأوسط.