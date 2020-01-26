تنتظر مولود برج "الدلو"من الجمعة 24 إلى الخميس 30 كانون الثاني بداية أسبوع استثنائية

مهنياً: من اهم الاسابيع اسبوع استثنائي جيد جدا عنوانه الاندفاع القوي مع انتقال الشمس لتنضم الى عطارد في برجك بالاضافة الى القمر الجديد الذي يخلق في برجك يومي السبت والاحد فتتبلور الكثير من الآمال، ويساعدك الحظ على تجاوز عراقيل مهمة. كل ما هو مطلوب منك هو المثابرة ومواصلة العمل فتكون سيد الموقف فانت طاقة هائلة تدفعك إلى عدم الاستلام وانجاز اصعب المهام بشكل ممتاز كما انك تتمتّع باندفاع قوي يؤهلك للسفر ولمنافسة اقوى الاقوياء وعلى اعلى المراكز.تتابع الحظوظ و ترى جهودك تتكلل بالنجاح يومي الاثنين والثلاثاء تحت تاثير القمر من برج الحوت اي من بيت المال الذي يفسح لك المجال لطرق ابواب المساعدة وسوف تحصل على عدة عروض وعلى قروض مصرفية وما عليك سوى الاختيار جيداً ان الجو رائع وهو يسمح لك بالتواصل البنّاء مع مختلف الأطراف. كذلك لا بد لك ان تعيش فترة غنية وحافلة بالتقدم والنجاح الاكاديمي والمهني بين الاربعاء والجمعة ويؤكد القمر من الحمل خطواتك وجهودك للانطلاق بمهمات كبيرة مع معنويات وثقة بالنفس عالية وقدرة على قب الطاولة لصالحك كذلك سوف تنجح معظم اتصالاتك في تحديد المسار المنشود بحيث يلمع نجمك وتنمو شعبيتك. اسبوع جيد جدا يحمل اليك موعدا او فرصة جيدة او لقاء استثنائي.

عاطفياً: تقوى الروابط وتهدأ الخواطر وتستعيد بهجتك وتفاؤلك بعلاقة أقوى مع انتقال كوكب الحب كوكبك الحاكم ليقف الى جانبك من برج الحوت ما يعني انك ستجد في حبيبك دعماً وتعاطفاً لا سّيما إذا كانت العلاقة متينة وقديمة للعازب إنه اسبوع مناسب للارتباط وللمصالحة والمبادرة لا تفوّت عليك فرصة استعادة ثقة الحبيب ولتتصالح مع ذاتك.

قد يهمك أيضاً :