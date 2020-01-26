تنتظر مولود برج "الحوت"من الجمعة 24 إلى الخميس 30 كانون الثاني بداية أسبوع متمردة

مهنياً: بداية اسبوع متمردة ومقلقة مع وجود القمر الجديد والكواكب في مواجهة برجك من الدلو يومي السبت والاحد يتخلله تأثيرات معاكسة ومواجهات ضاغطة سواء أكان ذلك من خلال أشخاص أو ظروف. تلاحظ ظهور بعض التوتر في محيطك، وتقع ضحية الانفعال وقد تضطر الى تصحيح الاخطاء والى اعادة ترتيب الامور عدة مرات، ذلك منعاً لتدهور الاوضاع بحيث تواجه سيلاً من التحديات وقد تشعر بالانزعاج والاستياء لذلك دع مشاكلك الشخصية جانباً ولا تسمح لمزاجيتك بتسيير شؤونك يتبدل المشهد الفلكي وتختفي الصعوبات وتتحسن الاوضاع مع انتقال القمر الى برجك يومي الاثنين والثلاثاء الثلاثاء ما يجعلك تدير أمورك بشكل جيد فتسيطر على الأوضاع مع اندفاع ومعنويات مرتفعة تبدو بارزة تبحث في مشاريع مالية وشخصية،واكاديمية ودراسية وتبدو جذاباً تأتيك المساعدة عن طريق المسؤولين او عن طريق السفر الى بلد جديد وتحقق أمنيات أو تتجسد رغبات كانت حتى الآن من عالم الأوهام مع انتقال القمر الى برج الحمل بين الاربعاء والجمعة تشعر أنك بمنأى عن الحوادث والمفاجآت. تتصرف بروح القادر والمنتصراسبوع مهم يعطيك طاقة كبيرة وجرأة اكبر اسبوع ولا اقوى ولا انجح يجب ان تكون حريصا على دقة اعمالك.

عاطفياً: يناسبك وجود كوكب الزهرة في برجك لأنه يسلّط الضؤ على قدراتك الإنسانية ومدى استعدادك للتضامن مع الشريك والاولاد الذي بدورهم سيتجاوبون معك ليقدموا لك الدعم والاهتمام والرعاية فتعيش لحظات شيقة حافلة بالاخبار والتطورات وقد تفرح لانفراج عاطفي وعائلي كبير للعازب تعيش أسبوعاً جيّداً يحمل معه انفراجات عديدة، ما يجعلك مرتاحاً ومطمئناً الى سير العلاقة الجديدة.

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