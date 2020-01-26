تنتظر مولود برج "الجدي"من الجمعة 24 إلى الخميس 30 كانون الثاني أجواء إيجابية ناجحة

مهنياً: بالرغم من انتقال الشمس من برجك الا انك لا تزال تعيش اجواء ايجابية ناجحة وكل المطلوب منك هو ترتيب الاولويات المهنية والمالية وتحديدها، وعدم اضاعة الوقت لأنه ثمين جدًا خاصة يومي السبت والاحد مع انتقال القمر الجديد لينضم الى الشمس وعطارد في الدلو اي في البيت الثاني بيت المال تناقش تحاسب تقبض تدفع تبيع تشتري لكن من الضروري مراجعة الحسابات والتدقيق في التفاصيل وخطّط لأعمالك جيّدًا واقتنص الوقت المناسب للتصويب على الهدف لان الظروف ستساعدك وتخدم اهدافك. ولن تعاني تراجعاً اذا كانت التحضيرات صحيحة وكاملة كذلك سوف تكون مقبلاً على مرحلة ايجابية ومناسبة للسفر مرحلة معزّزة بالحظوظ والانفراجات فتستعيد طاقاتك وقدراتك النفسية والجسدية والمعنوية والدراسية تحت تاثير القمر من برج الحوت يومي الاثنين والثلاثاء تقطف ثمار جهودك وتتخذ مبادرات تشكر عليها. وستكون معنوياتك عالية جداً تسمح لك بالسير قدماً نحو الاهداف متخطيّاً العراقيل بشجاعة وعزيمة، تتمتع ببراعة ذهنية تسمح لك بالإعلان عن افكارك ثم تنفيذها بمهارة. أنت قادر على إدارة شؤونك بنجاح لكن انتقال القمر الى برج الحمل الناري بين الاربعاء والجمعة يثير بعض الخلافات المهنية فلا تأخذ قراراً حاسماً تحت وطأة الغضب انها فترة تنذر بالمشاكل والمطلوب هو الحرص الشديد على الاستقرار والتوازن.اسبوع مهم وممتاز نفسيتك مرتاحة وتشتغل من كل قلبك.

عاطفياً: تنعم هذا الاسبوع بتأثيرات عاطفية وشخصية ايجابية تحت تاثير كوكب الزهرة من برج الحوت فلا رادع لعواطفك فالمعنويات مرتفعة جداً وطاقاتك هائلة تكرسها في سبيل التقرب من الشريك والاولاد والاهل واعادة الامور الى مجراها الطبيعي. للعازب ستكون اللقاءات رومانسية جداً يعمها الانسجام التام وتبذل جهدا لكي تبهر الحبيب بخلق اجواء ممتعة ومسلية.

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