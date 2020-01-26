ينتظر مولود برج "القوس "من الجمعة 24 إلى الخميس 30 كانون الثاني أسبوع مهم

مهنياً: اسبوع مهم يبتسم لك الفلك على الصعيد المهني فتفرح ببعض المستجدات وتتقدم خطوات الى الامام وتحصد نتائج عظيمة لجهود سابقة كما تبشر بداية هذا الاسبوع بالخير وبالتطوّر،وبإشارات ايجابية تنعش آمالك وتسهّل اعمالك ودراستك كما تسهل عليك الحصول على تاشيرات السفر . وقد تلاحظ يومي السبت والاحد مع وجود القمر الجديد في برج الدلو انقلابًا واضحًا وملموسًا على مختلف الاصعدة يفتح امامك ابواب المصالحة لتصحيح الاخطاء والخطوات، وهذا كلّ ما تحتاج اليه للانطلاق في صفحة جديدة او اقتحام مجال جديد. تتبدل الظروف والاحداث مع انتقال القمر الى برج الحوت المواجه لبرجك يومي الاثنين والثلاثاء لذلك تطلب منك التاثيرات الفلكية الضاغطة ان تكون عقلانياً لانها ايام متقلبة معقدة وصعبة قد تلمس شراسة في المنافسة،كما تشير الأوضاع الفلكية الى انشغالات عديدة تتزامن فيها المسؤوليات العائلية والاجتماعية والضغوط اليومية. قد تعاني وعكة صحية نتيجةالتعب ومن الضروري جدًّا التكيّف مع الاوضاع المتقلبة من حولك، حاول ان تبتعد عن الاجواء الصاخبة فأنت بحاجة الى الهواء النقي والهادىء وتجنّب الافكار السوداء والتدخلات الخارجية. لكن بالرغم من العواصف الفلكية سيكون بانتظارك مكاسب وارباح وتفوق بين الاربعاء والجمعة مع انتقال القمر الحمل الصديق فتدخل فترة مثمرة على مختلف الاصعدة فتكون النجم في محيطك ويسمح لك بوضع النقاط على الحروف بدون أي تردّد أو خوف وبما ان الجو العام يبشّر بالتقدم فتزيد شعبيتك وتحصد ميدالية أو ربحاً. اسبوع حلو اسبوع مرتب فقط حاول ان تكون ناضج وانتبه من تأثيرات المريخ المتنقل في برجك وابتعد عن التسرع والحوادث.

عاطفياً: تعيش اسبوعاً حذراً جداً تحت تاثير كوكب الزهرة المواجه لبرجك من الحوت ما يجعلك تواجه صعوبات في حلّ بعض المسائل التي قد تظهر وقد تتأزم بعض الأمور التي تتعلق بالعائلة وتسبب لك الانزعاج وتدفعك الى الانفعال الشديد حاول ان تكون موضوعيا ومرنا للعازب, يتوجب عليك التخفيف من الجو الضاغط لأنك ستحتاج الى الإستقرار التام وخفف من اندفاعك

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