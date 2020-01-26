تنتظر مولود برج "الميزان"من الجمعة 24 إلى الخميس 30 كانون الثاني مجالات للتفاهم

مهنياً: يفتح لك هذا الاسبوع مجالا للتفاهم وتخطي الصعاب بعد النزاعات فتلاقي الدعم فتتسهل اعمالك بشكل ممتاز وتسايرك الاجواء الفلكية مع انتقال الشمس والقمر الجديد الى الدلو الهوائي الصديق يومي السبت والاحد ما يجعلك تسير الى الامام والى الاعلى ان كل الاحداث حولك ناجحة تجعلك تتميز عن غيرك وسوف يحالفك الحظ ويكافئك على تفهمك للأمور بشكل هادىء وذكي وسوف يفاجئك بتطور سعيد تتوضّح امامك الرؤية وتمرّ بفترة مهمّة، واعتقد ان الباب مفتوح لتحقيق الارباح وللتوصل الى انجازات كبيرة تطال الانفراجات مختلف الاصعدة وتشجعك على التقدم والتطور اكثر فاكثر. كذلك سوف تعرف ظروفا استثنائية يومي الاثنين والثلاثاء مع انتقال القمر الى الحوت ما يعني ان كل التاثيرات ستصب في مصلحة اعمالك ما يجعلك متحمسا نشيطا تحرك امورك ومسائلك والقرارات الشخصية وتتطور ظروفك بالاتجاه الصحيح وبكل ثقة بالنفس تتمتع بطاقات هائلة ورائعة تكون من السباقين تتخطى العقبات وتدافع عن حقوقك فانت شخص متيقظ لا تنقصك لا الحجة ولا الخطة بادر الى تطوير اعمالك لكن سوف تكثر الانشغالات والواجبات والمسؤوليات ما يجعلك تعيش اجواء بطيئة وراكدة وقد يتراجع الحظ تحت تاثير القمر المواجه لبرجك من الحمل بين الاربعاء والجمعة ان كل ما هو مطلوب منك ان تناقش باسلوب سهل ولا تعقد الامر لا تجعل احدا يستفزك بطريقة طارئة ومقصودة اسبوع متقلب لا تتوتر ولا تعصب كن متفهما قدر المستطاع حتى لا تنزع الحظوظ.

عاطفياً: وجود الزهرة في الحوت يجعلك تعيش اسبوعا رومانسيا جداً سوف تلمس خلاله تحسناً في جلساتك مع الحبيب فأنت تتمتّع بقدرة كبيرة على استيعاب الأمور وبحث المواضيع الشائكة، سوف يسهل الحوار وتفتح ابواب الحلول حيث سيكون الجوّ مناسبًا لحشد التعاطف العاطفي.

للعازب, تعيش علاقات عاطفية واجتماعية مناسبة وقد يكون الحب والعشق والارتباط على جدول اهتماماتك

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